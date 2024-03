Wraking legt zaak rond uitbuiting vrouwen door helderziende stil

De rechtbank in Lelystad heeft vrijdag de strafzaak tegen Marion K. (61), verdacht van onder meer het jarenlang uitbuiten en mishandelen van een vrouw, noodgedwongen moeten uitstellen. De omvangrijke en opmerkelijke zaak zou inhoudelijk behandeld worden, maar de verdachte zei dat ze griep had. Nadat een door de rechtbank opgeroepen GGD-arts haar in het cellenblok had onderzocht en geen ziekteverschijnselen had geconstateerd, besloot de rechtbank dat de zaak alsnog doorgang zou vinden. Daarop wraakte de advocaat van K. de rechtbank, omdat zij met die beslissing volgens de raadsman de schijn van vooringenomenheid had gewekt.

Het proces kwam daarmee stil te liggen en moest worden uitgesteld. De wrakingskamer zal het wrakingsverzoek van raadsman Vladimir Lisi eerst moeten beoordelen. Dat zal later gebeuren. De zaak zal naar verwachting pas over enkele maanden kunnen worden hervat, tot hoorbare teleurstelling en ergernis van de vele aanwezigen. K. zou in de loop der jaren twee slachtoffers hebben gemaakt. Beiden zaten in de zaal.

K. zou zich volgens de aanklacht van het Openbaar Ministerie hebben voorgedaan als helderziende en de slachtoffers in haar ban hebben gebracht. Een van de vrouwen zou tussen begin 2005 en eind 2020 in Almere, Weesp, Amsterdam en Kampen als huisslaaf zijn gebruikt, ernstig zijn mishandeld en bij herhaling zijn opgesloten. Als helderziende zou K. hebben beweerd dat zij het slachtoffer kon helpen met “het opschonen van negatieve energieën” en het oplossen van trauma’s. Een andere vrouw zou vijf jaar in haar ban hebben verkeerd en eveneens zijn uitgebuit. Zij zou vele jaren eerder al, in 1996, door K. zijn neergestoken. De slachtoffers zouden onder druk zijn gezet en zijn beroofd van onder meer bankpassen, telefoons en sleutels. Ook zouden zij van familie en vrienden zijn geïsoleerd.

Advocaat Lisi had de rechtbank eerder deze week de mededeling gemaild dat zijn cliënte ziek was en dat de zaak daarom moest worden uitgesteld. Het OM verzette zich daar tegen, ook op de zitting, omdat er “niets aan de hand” zou zijn met K. “We hebben dit van mijlenver aan zien komen”, aldus de officier van justitie. “Ze ziet torenhoog op tegen zitting. Zo hoog, dat ik denk dat ze de volgende keer weer ziek is.” Het is niet bekend wanneer de wrakingskamer zich over het verzoek van Lisi buigt.