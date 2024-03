150 woningen in Ede ontruimd om incident in centrum

De politie heeft ongeveer 150 woningen ontruimd om een incident in het centrum van Ede. De bewoners worden elders opgevangen, meldt de politie. Eerder werden bewoners al opgeroepen om weg te blijven uit het centrum en binnen te blijven wegens het incident.

Wat er precies aan de hand is, is nog onduidelijk. Mogelijk gaat het om een persoon die een gevaar is voor zichzelf en de omgeving, zei een woordvoerder van de politie eerder zaterdag. Of de persoon bewapend is of niet is onduidelijk, maar de situatie is “in ieder geval ernstig”, aldus de woordvoerder.

De geëvacueerde bewoners worden opgevangen in het gemeentehuis aan de Bergstraat, laat een woordvoerder van de gemeente weten. Voor hen is koffie en thee geregeld.

De politie heeft meerdere afzettingen geplaatst en is met verschillende gespecialiseerde diensten aanwezig in het centrum van de Gelderse gemeente. Volgens De Gelderlander is er vooral veel politie rond het Museumplein. Die krant meldt ook dat de Dienst Speciale Interventies (DSI) ter plaatse is. Volgens Omroep Gelderland is ook de ME.