Drie mensen gewond door brand na ontploffing Vlaardingen

Bij een pand op de Wilhelminastraat in Vlaardingen is in de nacht van vrijdag op zaterdag brand uitgebroken na een explosie, meldt de veiligheidsregio. Drie bewoners zijn naar het ziekenhuis gebracht.

De explosie was rond 01.45 uur, bericht RTV Rijnmond. Door de ontploffing ontstond direct brand. Bij de aankomst van de hulpdiensten sloegen de vlammen uit het pand. Op beelden van MediaTV is te zien dat de begane grond van het pand vanbinnen helemaal is uitgebrand.

Volgens de veiligheidsregio heeft de brandweer één iemand van het dak van het pand gered. Drie mensen zijn met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis vervoerd.

RTV Rijnmond meldt dat een garagebox net naast het pand op naam staat van een loodgieter die de afgelopen maanden vaker het doelwit is geweest van explosies. Burgemeester Bert Wijbenga sloot op 21 maart voor de derde keer de woning van de loodgieter aan de Gretha Hofstralaan.