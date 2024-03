Extra NOS Journaal over gijzeling Ede

De NOS komt zaterdagmiddag met een extra journaal over de gijzeling in Ede. Op NPO 1 wordt om 12.00 uur een bulletin uitgezonden. Het al geplande journaal van een uur later duurt langer, laat een woordvoerder weten.

Ook op NPO Radio 1 is extra aandacht voor de gijzeling. De radiobulletins op het halve uur zijn langer dan gebruikelijk.

In het centrum van Ede is sinds zaterdagochtend een gijzeling in een café gaande. Er worden meerdere mensen vastgehouden. Het is niet bekend om hoeveel gijzelnemers het gaat. Eerder ontruimde de politie 150 woningen in de buurt.