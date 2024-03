Geen explosieven in rugzak verdachte Ede, centrum vrijgegeven

Er zijn geen explosieven gevonden in de rugtas van de gijzelingsverdachte in Ede, bevestigt een politiewoordvoerder na een bericht van RTL Nieuws. Het centrum van de Gelderse plaats wordt zo snel mogelijk weer vrijgegeven. De geëvacueerde bewoners van ongeveer 150 woningen kunnen “binnen nu en een uurtje weer naar huis”, zegt een woordvoerder van de gemeente.

Het café waar de gijzeling plaatsvond en de directe omgeving zijn nog wel afgesloten voor onderzoek.

In café Petticoat in het centrum van Ede werden zaterdagochtend urenlang vier jonge werknemers gegijzeld. Iets na het middaguur werd de gijzeling beëindigd. Er is een verdachte opgepakt, die vorig jaar werd veroordeeld voor een bedreiging. Hij had messen laten zien aan de slachtoffers en mogelijk was er ook een explosief. Daarvan is dus geen sprake.

Over de identiteit van de verdachte en de slachtoffers is verder niets bekendgemaakt. Het politieonderzoek loopt nog.