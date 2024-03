Er rijden zaterdagochtend geen treinen tussen Barneveld-Zuid en Ede-Wageningen wegens “inzet door de politie”, meldt de NS. In de Gelderse plaats werden eerder in de ochtend 150 woningen ontruimd om een incident in het centrum.

De NS verwacht dat er tot ongeveer 11.30 uur geen treinen rijden. Er worden stopbussen ingezet, maar die stoppen niet in het centrum van Ede.

Het treinverkeer op de route wordt niet door de NS verzorgd, maar door Keolis, zegt een NS-woordvoerder.