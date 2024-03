Gijzeling Ede ‘ramp’ voor ondernemers

De gijzeling in een café in het centrum van Ede is een ramp voor de ondernemers in de plaats, zegt Sara Kakebeen, voorzitter van de ondernemersvereniging en bestuurslid van het Platform Ede Centrum. Meer dan honderd winkels en horecazaken moesten zaterdag de deuren gesloten houden door de situatie, terwijl voor paaszaterdag op een topdag was gerekend, zegt de voorzitter.

Volgens Kakebeen zijn in het café vier jonge mensen sinds sluitingstijd van de zaak gegijzeld. Kakebeen heeft zelf een kinderwinkel pal achter het Museumplein waar café Petticoat is gevestigd. Aan het Museumplein zitten vrijwel alleen maar horecazaken en uitgaansgelegenheden, die om 04.00 uur ’s nachts de deuren moeten sluiten. Sinds zaterdagochtend vroeg is er druk app-verkeer tussen ondernemers onderling geweest, aldus Kakebeen.

Het café staat volgens Kakebeen niet bekend als onrustig. Ze noemt de gebeurtenissen afschuwelijk en bizar.