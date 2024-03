Gijzelnemer Ede is een 28-jarige inwoner van die Gelderse plaats

De verdachte die is opgepakt voor de gijzeling in een café in Ede is een 28-jarige inwoner van deze Gelderse plaats. Dat heeft de politie bekendgemaakt. Al eerder werd duidelijk dat de vermoedelijke gijzelnemer vorig jaar is veroordeeld voor bedreiging. Over de motieven van de gijzelnemer is nog niets bekendgemaakt. Wel meldde de politie eerder al niet van een terroristische daad uit te gaan.

De eerste melding over de gijzeling in café Petticoat in Ede kwam zaterdagmorgen rond 05.15 uur binnen. Vier mensen werden gegijzeld, allen werknemers van de horecagelegenheid in het centrum van Ede. De politie en andere hulpdiensten kwamen massaal in actie en zetten het gebied ruim af. De inwoners van 150 omliggende woningen moesten hun huizen verlaten.

De verdachte toonde messen aan de gijzelaars en zei explosieven bij zich te hebben in een tas. Onderhandelaars werden ingezet en rond 11.15 uur werden drie van de vier gijzelaars vrijgelaten. Net na 12.30 uur kwam de vierde gegijzelde naar buiten. Enkele minuten later volgde de verdachte. Die werkte rustig mee en kon worden aangehouden en overgebracht naar een politiebureau, meldt de politie.

De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) heeft de tas en het pand onderzocht, maar vond geen explosieven. Rond 14.00 uur werden bijna alle afzettingen opgeheven en konden de meeste mensen weer terugkeren naar hun woningen. De politie doet nog steeds onderzoek in het pand.