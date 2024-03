Honderden klimaatactivisten klaar voor demonstratie A10

Enkele honderden klimaatactivisten hebben zich zaterdag rond het middaguur verzameld langs de A10 in Amsterdam. De klimaatactiegroep wil voor de derde keer de snelweg blokkeren.

De demonstratie is niet toegestaan, stelt de gemeente Amsterdam op X. “Deelnemers worden aangesproken door de politie om naar de alternatieve locatie te gaan.” De alternatieve locatie is een grasveldje langs de afrit.

Rond het middaguur klommen rond de dertig klimaatactivisten het talud op. Ze staan te wachten langs de vangrail, waar het verkeer voorbijraast. Ze worden gefilmd en gefotografeerd door de politie, die massaal op de been is. Ook hangt er een politiehelikopter in de lucht.