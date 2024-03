Iedereen mag Museumkaart weer de hele week uitlenen

De jaarlijkse Museumweek begint zaterdag weer. Om zoveel mogelijk mensen te laten meegenieten van het aanbod van ’s lands cultuur- en historietempels mogen alle houders van een Museumkaart dit doorlopende toegangsbewijs tot en met 5 april uitlenen aan een ander. Die anderen kunnen dan ook voor niks – of bij heel speciale tentoonstellingen soms voor een kleine bijdrage – naar een van de vele aangesloten musea.

Normaal mag je je kaart niet uitlenen. Er staat een pasfoto van de eigenaar op om te voorkomen dat dat toch gebeurt. Tijdens de Museumweek hoeven musea echter niet te controleren of de getoonde Museumkaart van de bezoeker zelf is. Wel moet de echte kaart worden getoond, geen kopie of foto ervan. Per kaart kan er ook maar één persoon naar binnen.

De Museumweek is een jaarlijkse campagne om extra over het voetlicht te brengen wat de diverse musea in huis hebben. Vorig jaar werd voor het eerst toegestaan anderen dan de eigenaar van een Museumkaart op vertoon van de pas toe te laten. Hoeveel daarvan gebruik is gemaakt, is niet gemeten. Wel zag de Museumvereniging veel enthousiaste reacties op sociale media. Na de week werd ook een stijging in de verkoop van het aantal nieuwe kaarten gezien.

Het geld dat de ongeveer 1,5 miljoen houders van de Museumkaart gezamenlijk betalen wordt jaarlijks verdeeld onder de deelnemende musea. Niet elk museum is met de kaart te bezoeken.