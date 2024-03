Incident in centrum Ede is gijzeling van meerdere personen

In het centrum van Ede is een gijzeling gaande, bevestigt een woordvoerder van de gemeente na een bericht van de NOS. De gijzeling betreft meerdere personen, meldt de politie. Waar de gijzeling plaatsvindt en om hoeveel mensen het exact gaat, kan de woordvoerder niet zeggen, evenmin of er explosieven zijn. Eerder ontruimde de politie 150 woningen in het centrum vanwege een “incident”.

De politie meldt dat het gaat om meerdere personen die zijn gegijzeld. Er gaan geluiden op dat de gijzeling plaatsvindt in café Petticoat aan de Nieuwe Stationsstraat, maar dat is niet bevestigd. Eerder hield een politiewoordvoerder het op “een persoon die een gevaar is voor zichzelf en de omgeving”.

De politie heeft meerdere afzettingen geplaatst en is met verschillende gespecialiseerde diensten aanwezig in het centrum van de Gelderse gemeente. Er is veel politie rond het Museumplein.

De geëvacueerde bewoners worden opgevangen in het gemeentehuis aan de Bergstraat.