Klanken Matthäus Passion langs A10 als alternatief voor blokkade

Extinction Rebellion heeft zaterdagmiddag langs de A10 in Amsterdam een alternatieve en muzikale demonstratie gehouden nadat een blokkade van de snelweg was mislukt.

De muzikale opvoering was een initiatief van de XR Musicians. Ze voerden het slotkoor van Bachs Matthäus Passion uit op het grasveld bij het voormalige ING-kantoor, de bank waartegen actie werd gevoerd. De activisten eisen dat de bank per direct stopt met het financieren van bedrijven die zich bezighouden met fossiele brandstoffen.

Het koor zong aan het slot: ‘Wir setzen uns mit Tränen nieder’ (in tranen gaan wij zitten). De XR-aanhangers vinden dat toepasselijk voor de toestand van het klimaat.

“Met het verdriet dat in deze muziek klinkt, staan het koor en orkest stil bij de vele soorten die al zijn uitgestorven door de klimaatontwrichting. Door de aandacht te vestigen op wat onherroepelijk verloren is, willen de muzikanten duidelijk maken dat er geen tijd te verliezen is”, staat in een verklaring van XR.