Man (22) uit Den Haag overleden door schietpartij in Rotterdam

Een van de mannen die vrijdagavond gewond raakten door een schietpartij in Rotterdam, is in het ziekenhuis aan zijn verwondingen overleden. Het gaat om een 22-jarige man uit Den Haag, meldt de politie. De slachtoffers werden rond 20.00 uur gevonden op de Lusthofstraat in de wijk Kralingen.

Het andere slachtoffer is een 25-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats. Hij raakte gewond aan zijn been en is naar het ziekenhuis gebracht.

Bij het veiligstellen van sporen troffen agenten in de nabijgelegen Aegidiusstraat een huls aan. Mogelijk is daar op de mannen geschoten. Het onderzoek naar wat er precies is gebeurd, is nog in volle gang. Er is nog niemand aangehouden.