Nieuws over gijzeling Ede snel de wereld over

De gijzelingssituatie in het Nederlandse Ede krijgt ook in buitenlandse media veel aandacht. De laatste ontwikkelingen worden gevolgd van Singapore (The Straits Times) tot Saudi-Arabië (Al Arabiya) en de Verenigde Staten (The Washington Post).

Veel internationale media baseren zich op informatie die wordt aangeleverd door persbureaus als Reuters en Associated Press. In België houdt de krant Het Laatste Nieuws de lezers in een liveblog op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Ook belangrijke media als de VRT besteden daar aandacht aan de gijzeling.

Dat geldt ook voor media in andere omliggende landen. In Duitsland schrijft Bild over “dramatische momenten” in het paasweekend. De krant publiceerde online foto’s van zwaarbewapende politiemensen. In het Verenigd Koninkrijk besteden onder meer de The Telegraph en Metro aandacht aan het ‘major incident’ in Ede.