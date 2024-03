RTL Nieuws verzorgt zaterdagmiddag extra nieuwsbulletins naar aanleiding van de gijzeling in Ede. De eerste wordt om 12.30 uur uitgezonden op RTL 4 en zolang de gijzeling voortduurt komt er elk uur op het halve uur een update.

Eerder kwam ook de NOS met een extra NOS Journaal. Het al geplande journaal van 13.00 uur duurt langer.

In het centrum van Ede is sinds zaterdagochtend een gijzeling in een café gaande. Drie mensen zijn inmiddels vrijgelaten