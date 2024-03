Een persoon met een bivakmuts heeft het café Petticoat in Ede even voor 12.30 uur verlaten met de handen omhoog. De politie heeft de persoon buiten het café geboeid. Kort daarvoor kwam een ander het café uit.

De geboeide persoon is door de politie geblinddoekt en in een auto geplaatst. Deze auto van de Dienst Speciale Interventies (DSI) is weggereden.