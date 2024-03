Politie: blijf weg uit centrum van Ede

De politie roept mensen zaterdagochtend op om weg te blijven uit het centrum van Ede vanwege een incident. “Blijf binnen en kom niet kijken”, schrijft de politie op X. Mogelijk gaat het om een persoon die een gevaar is voor zichzelf en de omgeving, aldus een woordvoerder van de politie. Of de persoon bewapend is of niet is onduidelijk, maar de situatie is “in ieder geval ernstig”, aldus de woordvoerder.

De politie heeft meerdere afzettingen geplaatst en is met verschillende gespecialiseerde diensten aanwezig in het centrum van de Gelderse gemeente. Volgens De Gelderlander is er vooral veel politie rond het Museumplein. Die krant meldt ook dat de Dienst Speciale Interventies (DSI) ter plaatse is. Volgens Omroep Gelderland is ook de ME ter plekke.