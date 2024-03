Ruim 25 klimaatactivisten aangehouden bij mislukte blokkade A10

De politie in Amsterdam heeft zaterdag ruim 25 klimaatactivisten gearresteerd die plannen hadden de A10 bij de Zuidas te blokkeren. Zeven van hen zijn volgens een politiewoordvoerder op de A10 West aangehouden, omdat ze “op levensgevaarlijke wijze” met vier auto’s probeerden het verkeer stil te zetten.

De overige arrestaties zijn verricht in de buurt van het voormalige ING-kantoor, waar de klimaatactivisten de snelweg wilden betreden en het talud beklommen. Deze mensen vormden volgens de politiewoordvoerder “een gevaar voor zichzelf en overige weggebruikers door langs de vangrail te staan”.

Formeel zijn de mensen op de A10 West gearresteerd voor overtreding van artikel 5 van de Wegenverkeerswet. In dit wetsartikel staat dat het verboden is om gevaar te veroorzaken op de weg of het verkeer op de weg te hinderen. De auto’s van de klimaatactivisten zijn op de westelijke ringweg in beslag genomen.

De overige klimaatactivisten zijn opgepakt voor het overtreden van artikel 162 van het Wetboek van Strafrecht, omdat ze rond de vangrail het wegverkeer dreigden te versperren.

De politiewoordvoerder ontkent ten stelligste dat er bruggen zijn opengezet om demonstranten dwars te zitten, zoals Extinction Rebellion beweert. Volgens de actiegroep is dit gebeurd bij de fietsbruggen van de Schinkelsluis aan het einde van het IJsbaanpad, waardoor hun demonstratierecht “ernstig is ingeperkt”. De politiewoordvoerder weerspreekt dat dit is gedaan op bevel van de politie. Wel zegt hij dat de politie daar een “dynamische groep” van ongeveer zestig tot zeventig klimaatactivisten heeft waargenomen.

De laatste demonstratie op de A10 was op 24 februari. Toen zijn er ruim driehonderd demonstranten aangehouden. De eerste demonstratie was op 30 december. Daarbij arresteerde de politie bijna vierhonderd actievoerders. Zes van hen kregen een boete van 200 euro voor het gevaar dat ze veroorzaakten. De groep van 31 activisten die in februari zijn aangehouden, wacht nog op een beslissing van het Openbaar Ministerie.