Rutte dankt hulpdiensten voor ingrijpen bij gijzeling Ede

Op sociale media spreekt demissionair premier Mark Rutte “veel respect en waardering” uit voor de politie, hulpdiensten en de Dienst Speciale Interventies die de gijzeling van zaterdagochtend in Ede “tot een goed einde hebben weten brengen”. In de Gelderse stad werden vier mensen gegijzeld in een café.

Inmiddels zijn de gegijzelde mensen vrijgelaten en heeft de politie de gijzelnemer aangehouden. Rutte wenst “alle betrokkenen veel sterkte toe om deze heftige en ingrijpende gebeurtenis een plaats te geven”.