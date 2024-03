Treinen tussen Barneveld Zuid en Ede-Wageningen rijden weer

Tussen Barneveld Zuid en Ede-Wageningen rijden weer treinen, meldt vervoerder Keolis. Sinds zaterdagochtend vroeg lag het treinverkeer plat door een gijzeling in Ede.

Ook de NS meldt dat de “beperkingen voorbij zijn” en dat de treinen rond 14.30 uur weer zoals normaal zullen rijden. Door de situatie werden er eerder zaterdag stopbussen ingezet op het traject, die niet stopten in het centrum van Ede.

In Ede werden vier mensen gegijzeld in café Petticoat, vlak bij het station in het centrum van de Gelderse plaats. Het gaat om vier werknemers van het café. De verdachte, een bekende van justitie, is aangehouden. Fysiek bleef iedereen ongedeerd.