De verdachte die is opgepakt voor de gijzeling in een café in Ede is een bekende van justitie. Dat zei Marthyne Kunst, hoofdofficier van justitie in Oost-Nederland, in een ingelaste persconferentie. De vermoedelijke gijzelnemer is eerder veroordeeld voor bedreiging.

Over het motief voor de gijzeling is nog niets bekend. De politie houdt momenteel geen rekening met een terroristisch motief, zei Anne Jan Oosterheert van de politie Oost-Nederland tijdens de persconferentie.