Weeronline: overgang naar zomertijd gepaard met lokale buien

Het aanbreken van de zomertijd gaat dit jaar lokaal gepaard met neerslag. Volgens weerbureau Weeronline is het zondag, eerste paasdag, over het algemeen droog en zacht voor de tijd van het jaar. Op tweede paasdag verandert dat weerbeeld iets. Die dag verloopt op plaatsen regenachtig, met temperaturen die dalen van 14 tot 16 graden een dag eerder naar 10 tot 13 graden.

Nadat de klok komende nacht om 02.00 een uur vooruit is gezet, begint zondag op de meeste plekken droog en schijnt ook de zon. Vanuit het zuiden neemt de kans op buien in de loop van de dag toe. Maandag begint voor het grootste deel van het land regenachtig, in de middag en avond neemt volgens Weeronline de buienkans vanuit het zuiden af.

Van warm weer, zoals zomerwarmte, is volgens Weeronline voorlopig nog geen sprake. Het weerbureau houdt voor de komende week rekening met maxima tot 15 graden. Specifiek voor het oosten en zuidoosten van het land bestaat er wel een kans van 30 procent op tijdelijk warm weer met temperaturen tot maximaal 20 graden.

De zomertijd duurt tot 27 oktober. De ‘langste’ dag dit kalenderjaar, die ongeveer 16 uur en 44 minuten duurt, valt op 20 juni.