XR wil snelweg A10 bij Amsterdam weer blokkeren uit protest

Actiegroep Extinction Rebellion (XR) wil zaterdag voor de derde keer de snelweg A10 bij Amsterdam blokkeren. Bij de twee eerdere acties werden honderden activisten aangehouden. Volgens de gemeente Amsterdam en het Openbaar Ministerie (OM) brengen de acties van XR de verkeersveiligheid in gevaar. De actiegroep zelf noemt de acties “veilig en verantwoord”.

XR richt zich met de acties tegen het investeringsbeleid van ING. De activisten eisen dat de bank per direct stopt met het financieren van bedrijven die zich bezighouden met fossiele brandstoffen. ING heeft aangekondigd dat het in 2040 wil stoppen met het financieren van nieuwe olie- en gasprojecten. De bank noemde de manier waarop XR actievoert “onaanvaardbaar”. De A10 is een symbolische locatie. Aan de snelweg zat vroeger het hoofdkantoor van ING. Het gebouw staat bekend als ‘de schoen’ of ‘de poenschoen’.

De actie staat zaterdag gepland vanaf 12.00 uur. XR heeft aangekondigd dat onder anderen ruim tachtig musici de weg op gaan. Ze willen het slotkoor van de Matthäus-Passion ten gehore brengen, met het lijdensverhaal van Jezus als centraal thema. Het muziekstuk klinkt op deze Stille Zaterdag voor Pasen op diverse plaatsen in Nederland. Het koor zingt aan het slot: “Wir setzen uns mit Tränen nieder” (in tranen gaan wij zitten). De XR-aanhangers vinden dat toepasselijk voor de toestand van het klimaat.