Opnieuw dwangsom voor COA om aantal vluchtelingen Ter Apel

In de nacht van zaterdag op zondag sliepen 2118 mensen in aanmeldcentrum Ter Apel. Dat zijn er 118 meer dan toegestaan en daarom krijgt het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) opnieuw een dwangsom van 15.000 euro.

Het is de 25e keer dat het COA een dwangsom moet betalen aan de gemeente Westerwolde. Het boetebedrag kan oplopen tot maximaal 1,5 miljoen euro.

Het Rode Kruis vreesde dat er dit weekend mogelijk niet voor alle vluchtelingen een fatsoenlijke slaapplek zou zijn in de opvanglocaties door het land. De hulporganisatie had aangeboden waar nodig te kunnen helpen bij het opzetten van nieuwe locaties, maar het Rode Kruis is dit weekend nog niet gebeld om bij te springen, laat een woordvoerder weten.

In de nachtopvang in 2e Exloërmond kunnen elke nacht tweehonderd mensen uit Ter Apel terecht, en deze zat afgelopen nacht helemaal vol. De locatie zou zondag sluiten, maar deze blijft nu toch tot dinsdag open. Een woordvoerder van het COA laat weten dat er nog geen alternatief voor de opvang is gevonden.

De wachtkamer Expo Assen waar plek is voor vijfhonderd ongeregistreerde asielzoekers zou maandag sluiten, maar dit gaat niet lukken, laat een woordvoerder van het COA weten. Zij legt uit dat de opvang nog helemaal vol zit en het niet op tijd lukt om deze leeg te krijgen. Ook is er nog geen alternatieve locatie gevonden, maar het COA zoekt constant naar plekken in het hele land.