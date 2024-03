Verdachte gijzeling Ede wordt dinsdag voorgeleid

De verdachte van de gijzeling in Ede wordt dinsdag voorgeleid, laat een woordvoerder van het Openbaar Ministerie weten. Dan bepaalt een rechter-commissaris of de 28-jarige man uit de Gelderse plaats langer vast blijft zitten.

De man wordt verdacht van het gijzelen van vier mensen in een café zaterdagochtend in het centrum van Ede. De verdachte toonde messen aan de gijzelaars en zei explosieven bij zich te hebben in een tas. Dat laatste bleek niet waar, er werden geen explosieven gevonden.

Door de gijzeling was het centrum van Ede urenlang afgezet en werden 125 woningen ontruimd. Onderhandelaars werden ingezet en rond 11.15 uur werden drie van de vier gijzelaars vrijgelaten. Net na 12.30 uur kwam de vierde gegijzelde naar buiten. Enkele minuten later volgde de verdachte, die meteen werd aangehouden. Rond 14.00 uur werden bijna alle afzettingen opgeheven en konden de meeste mensen weer terugkeren naar hun woningen.

Al eerder werd duidelijk dat de vermoedelijke gijzelnemer vorig jaar is veroordeeld voor bedreiging. Het motief van de gijzelnemer is nog niet duidelijk. Wel meldde de politie eerder al niet van een terroristische daad uit te gaan.