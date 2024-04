32-jarige man uit Beekbergen doodgestoken, verdachte zit vast

Een 32-jarige man uit het Gelderse Beekbergen is maandagmiddag overleden aan de gevolgen van een steekincident met meerdere gewonden. Een 26-jarige man uit Beekbergen is daarvoor gearresteerd, meldt de politie. Het steekincident was afgelopen nacht rond 2 uur.

Het steekincident was in een huisje op een park aan de Kaapbergweg in het dorp ten zuiden van Apeldoorn. Er was volgens de politie een conflict tussen meerdere personen.

Bij het conflict raakten een 21-jarige man en een 22-jarige man gewond. De 21-jarige is ter plaatse door ambulancepersoneel behandeld. De 22-jarige heeft een hoofdwond opgelopen. Hij is in de loop van de dag naar het ziekenhuis gegaan voor medische behandeling.

De verdachte wordt verhoord over het steekincident. Daarnaast heeft de politie meerdere getuigen op het terrein gehoord over het conflict, de mishandeling en het steekincident. In het huisje is forensisch onderzoek gedaan.