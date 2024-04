A73 tussen Venlo en Nijmegen dicht door ongeluk met zeven auto’s

De snelweg A73 tussen Venlo en Nijmegen is in beide richtingen ter hoogte van Venray afgesloten als gevolg van een groot ongeluk waarbij zeven auto’s betrokken zijn. Dit meldt de ANWB.

Een woordvoerster van de politie Limburg zegt dat bij het ongeluk minstens één automobilist gewond is geraakt, maar wil er verder niets over zeggen.

Het ongeluk gebeurde maandag rond 18.00 uur. Daarop is de weg tussen Venray (Limburg) en Vierlingsbeek (Noord-Brabant) gesloten. Korte tijd later is besloten de weg ook in de rijrichting naar Venlo af te sluiten, om hulpdiensten de ruimte te geven. De ANWB adviseert automobilisten om te rijden via Oss en Eindhoven.

Een woordvoerder van Rijkswaterstaat meldt dat een auto door de vangrail in de middenberm is gereden. Het is niet bekend hoelang de afsluiting gaat duren.