Een 27-jarige man uit Beilen (Drenthe) is in de nacht van zondag op maandag in het Friese Zandhuizen door een verkeersongeluk om het leven gekomen. Een 25-jarige man uit Bergen op Zoom raakte gewond, meldt de politie.

Rond 02.30 uur raakte de auto waarin de mannen reden door nog onbekende oorzaak van de weg en botste tegen een boom. De 27-jarige overleed ter plaatse. Bij het ongeluk op de Bekhofweg waren geen andere voertuigen betrokken.