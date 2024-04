Kabinet kreeg geen informatie van Tsjechen over omkoping politici

Het kabinet heeft desgevraagd van de Tsjechische autoriteiten geen concrete informatie gekregen waaruit blijkt dat Nederlandse personen of organisaties geld hebben gekregen om Russische propaganda te verspreiden. Dat meldt minister Hugo de Jonge (Binnenlandse Zaken) aan de Tweede Kamer.

De Tsjechische inlichtingendienst BIS waarschuwde vorige week dat Rusland via betalingen aan politici invloed probeert uit te oefenen op bijvoorbeeld de verkiezingen voor het Europees parlement later dit voorjaar. Volgens mediaberichten zou het ook om Nederlandse partijen en politici gaan, maar De Jonge zegt dat niet te kunnen bevestigen.

De minister noemt de berichten wel “zorgelijk”. Hij heeft de Tsjechische autoriteiten gevraagd of zij voornemens zijn meer informatie openbaar te maken. “Daarop is geantwoord dat dit nu niet het geval is”. Tsjechië zelf noemde in verklaringen afgelopen week geen namen van specifieke landen, personen of organisaties.

De AIVD doet zelf ook onderzoek naar heimelijke beïnvloeding van de Nederlandse politiek door andere landen. Dat Rusland daar pogingen toe onderneemt, past volgens De Jonge in het steeds grimmiger wordende geopolitieke beeld. Moskou wil met name de westerse steun aan Oekraïne en de sancties tegen Rusland ondermijnen.

Op namen van politici die volgens mediaberichten onder Russische invloed zouden staan, gaat De Jonge evenwel niet in. Dat “dient de nationale veiligheid niet” en past bovendien niet bij “de wettelijke plicht tot geheimhouding van de werkwijze” van de AIVD, aldus de bewindsman.

De Tweede Kamer debatteert dinsdagavond over de mogelijke beïnvloeding van de Nederlandse politiek door Rusland. In aanloop naar dat debat hadden meerdere fracties de minister om opheldering gevraagd over de berichtgeving vanuit Tsjechië.