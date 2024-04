De politie heeft maandagavond in een woning aan de Minderbroerstraat in het centrum van Delft een overleden persoon gevonden. Een verdachte is aangehouden, meldt de politie.

Lokale media melden dat de overleden persoon een man is en de aangehouden verdachte een vrouw. De politiewoordvoerder bevestigt dit, maar kan verder nog geen details verstrekken over de identiteit van het slachtoffer en de verdachte.

De politie doet onderzoek naar de toedracht.