Ter Apel weer te vol, boetebedrag COA richting de 4 ton

In het asielzoekerscentrum in Ter Apel sliepen in de nacht van eerste op tweede paasdag opnieuw te veel mensen. Volgens het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) ging het om 2149 asielzoekers, terwijl van de rechter er maar 2000 mensen mogen verblijven.

Elke keer dat dit aantal wordt overschreden moet het COA een dwangsom van 15.000 euro betalen aan de gemeente Westerwolde, waar Ter Apel onder valt. Dat is nu 26 keer het geval geweest. Het boetebedrag gaat inmiddels richting de 400.000 euro.

In het nabijgelegen 2e Exloërmond is er een nachtopvang waar tweehonderd mensen uit Ter Apel terechtkunnen. Ook die zit vrijwel helemaal vol. De locatie zou zondag sluiten, maar blijft nu toch tot dinsdag open.