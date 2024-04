Arnhem wil vuur stoken op straat verbieden. Een “sfeervuur” in een vuurkorf of een terrashaard of het organiseren van een barbecue mag nog wel, maar zomaar vuur aanleggen, aansteken of opstoken wordt in de algemene plaatselijke verordening (apv) verboden, zo stelt burgemeester Ahmed Marcouch voor aan de gemeenteraad.

Toen Pegida-voorman Edwin Wagensveld in januari een koran wilde verbranden in Arnhem bleek dat de bepalingen die Arnhem had vastgelegd over open vuur op straat erg onduidelijk waren. De raad was toen echter niet voor een algeheel verbod op verbrandingen op straat, omdat dat ook ondernemers en bijvoorbeeld buurtfeesten zou treffen. Nu Wagensveld de afgelopen weken nieuwe pogingen tot een koranverbranding in Arnhem heeft ondernomen is er een nieuwe tekst gemaakt naar een modelverordening van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten VNG.

Een “sfeervuur” is mogelijk bij evenementen, op een terras of bij een schaatsbaan, met de bedoeling “een gezellige sfeer te creëren”, aldus het voorstel. De gemeenteraad van Arnhem moet de nieuwe bepaling nog goedkeuren. Wagensveld mag tot 10 april niet in Arnhem komen op grond van een gebiedsverbod.