Baudet: debat over Russische invloeden is ‘parlement onwaardig’

Het debat dat de Tweede Kamer dinsdagmiddag voert over mogelijke Russische beïnvloeding van Nederlandse politici is “ons parlement onwaardig”, vindt FVD-leider Thierry Baudet. In een verklaring op X spreekt hij van “feitenvrij gepraat over roddels en insinuaties”. Zijn partij zal daarom niet meedoen aan het debat.

Baudet ontkent “ten enen male, nogmaals, ondubbelzinnig en met klem” dat zijn partij van Rusland afhankelijk is. “Er ís geen geld betaald aan ons, er ís geen “kompromat”, geen afpersing, geen cash, geen crypto, geen overboeking – er is ook geen enkele andere link van #FVD met het Kremlin.”