Coronadashboard stopt nu pandemie voorbij is

Bijna vier jaar na zijn lancering komt er dinsdag een einde aan het Coronadashboard. De overheid gebruikte dat platform om het publiek te informeren over de uitbraak van het coronavirus en het verloop van het aantal besmettingen. Nu de pandemie voorbij is, bezoeken steeds minder mensen de site. Die is daarom niet meer nodig.

De toenmalige gezondheidsminister Hugo de Jonge kondigde het dashboard in mei 2020 aan. Een maand later ging een proefversie online. Het dashboard meldde eerst alleen het aantal positieve tests per 100.000 mensen, het gemiddelde aantal ziekenhuisopnames en het aantal opnames op de intensive cares. Later kwam er ook andere informatie bij, zoals het reproductiegetal, het aantal besmettingen bij kwetsbare personen, het aantal vaccinaties en het aantal virusdeeltjes in het rioolwater.

Ook stond het risiconiveau op het dashboard, dat aangaf hoe snel het virus zich verspreidde. De standen waren waakzaam, zorgelijk, ernstig en zeer ernstig. Dit werd in 2022 vervangen door de ‘coronathermometer’.

De gegevens achter het dashboard blijven wel beschikbaar voor onderzoekers. Bovendien blijft het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) de verspreiding van het virus in de gaten houden, bijvoorbeeld door de concentraties virusdeeltjes in het rioolwater te meten.