Geen strafvervolging voor dodelijk treinongeval Voorschoten

Het Openbaar Ministerie gaat niemand strafrechtelijk vervolgen voor het dodelijke treinongeval bij Voorschoten van vorig jaar. Bij dat ongeluk kwam een kraanmachinist, die met zijn kraan het spoor overstak, om het leven. Justitie concludeert dat er sprake is van een ongeluk.

De kraan werd gebruikt voor onderhoudswerkzaamheden aan het spoor. Twee sporen werden hierdoor niet gebruikt. De overige twee sporen zouden, voordat de kraan zou oversteken, ook buiten werking worden gesteld. Echter, voordat dit gebeurde en voordat de rest van de werkploeg op de afgesproken plek was, is de machinist overgestoken.

Een goederentrein botste op de kraan en een passagierstrein ontspoorde als gevolg van brokstukken van dit ongeluk. Inzittenden van de trein raakten hierbij gewond, de kraanmachinist overleed.

“Het is niet te achterhalen waarom de kraanmachinist, ondanks deze afspraak, eerder aan de oversteek is begonnen. Er zijn geen technische gebreken aan de kraan vastgesteld en er zijn geen aanwijzingen dat de kraanmachinist onwel zou zijn geworden of de kraan opzettelijk voor de goederentrein zou hebben geplaatst”, somt het OM op. De conclusie is dus dat er sprake is van een ongeluk.