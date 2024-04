Kabinet verdedigt ‘datingapp’ NS, rechtse partijen boos

Rechtse partijen in de Tweede Kamer zijn boos dat de NS een boetebedrag van 1,5 miljoen euro uittrekt voor een app waarmee reizigers met elkaar in contact kunnen komen, en het geld niet uitgeeft aan bijvoorbeeld schonere treinen of een meer betrouwbare dienstregeling. Meerdere partijen hekelen deze “datingapp” voor in het openbaar vervoer: “niemand, maar dan ook niemand begrijpt dit”, zegt PVV’er Hidde Heutink tijdens het wekelijkse Vragenuur. SGP-leider Chris Stoffer dacht in eerste instantie dat het om een 1-aprilgrap ging en ook de VVD is niet tevreden met de gang van zaken.

De NS kreeg na de coronacrisis compensatie voor dalende reizigersaantallen, maar liet tegen de afspraken in minder treinen rijden. Daarom kreeg de vervoerder de maximale boete van 1,5 miljoen euro, die ten goede moest komen van de reiziger. De NS riep samen met reizigersorganisatie Rover hiervoor een prijsvraag uit. Ongeveer 6000 mensen reageerden, die zich volgens de NS “opvallend vaak” uitspraken voor meer sociale interactie.

Volgens minister Rob Jetten, die namens verantwoordelijk staatssecretaris Vivianne Heijnen (Infrastructuur) de vraag van de PVV beantwoordde, kan de Kamer niet verrast zijn met de uitkomst. Volgens hem heeft staatssecretaris Heijnen de Kamer meerdere malen uitgelegd waarom er een boete werd opgelegd en dat reizigers zich mochten uitspreken hoe het geld besteed moest worden.

“Wat hebben reizigers aan een datingapp voor in een trein die niet eens komt opdagen?” vraagt Heutink zich hardop af. Stoffer vindt het niet uit te leggen dat het geld naar de app gaat en ziet het liever terechtkomen bij mensen die moeilijk rondkomen. VVD-Kamerlid Hester Veltman vindt sociale interactie in het openbaar vervoer ook belangrijk. “Maar reizigers van A naar B brengen, draagt daar bij uitstek aan bij.”

Habtamu de Hoop (GroenLinks-PvdA) valt Jetten bij: “wij wisten dit als Kamer. Ik had het idee voor deze app zelf wellicht ook niet gekozen, maar de reizigers wilden dat zelf.” Volgens hem maken rechtse partijen “een karikatuur” van de situatie.