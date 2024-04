Kamer wil sneller excuses aan opgesloten jongeren jeugdzorg

De Tweede Kamer wil dat het kabinet excuses maakt aan jongeren die schade hebben opgelopen in de gesloten jeugdzorg. Een motie van de SP die daartoe oproept, is aangenomen. Demissionair staatssecretaris Maarten van Ooijen (Jeugdzorg) wil eerst een onafhankelijk onderzoek naar de misstanden voordat er excuses zouden volgen, zei hij vorige week in een debat. Maar de Kamer roept los van zo’n nieuw onderzoek op tot excuses.

De partijen wijzen erop dat er al meerdere onderzoeken zijn gedaan waaruit is gebleken dat jongeren op een gesloten jeugdafdeling niet altijd veilig waren en niet de zorg en steun kregen die nodig en gewenst was. Zo was er sprake van intimidatie, vernedering of geweld tijdens hun verblijf. Sinds 2008 zijn ook veel jongeren in jeugdgevangenissen geplaatst terwijl ze geen strafbare feiten hadden begaan. De overheid droeg volgens de Kamer verantwoordelijkheid voor het stelsel van de jeugdzorg en is daarmee verantwoordelijk voor de schade die deze jongeren hebben opgelopen.

Ook een motie van SP-Kamerlid Sarah Dobbe waarin ze oproept om specialistische jeugdzorg niet meer te laten aanbesteden, is aangenomen. Het is niet verplicht om jeugdzorg aan te besteden, maar het gebeurt wel op grote schaal en dat leidt volgens de SP tot onwenselijke concurrentie en onrealistische tarieven. Commerciële jeugdzorginstellingen dragen volgens Dobbe bij aan de ellende in de jeugdzorg. De kwaliteit van de zorg schiet al jaren tekort, er zijn lange wachtlijsten en er is een groot personeelstekort.