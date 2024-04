Kamer wil voor de zomer horen hoe NS problemen op spoor tegengaat

De Tweede Kamer wil nog voor de zomer van de NS weten wat de vervoerder gaat doen tegen het toenemende aantal storingen op het spoor en de vaak massale drukte in treinen die nog wel rijden. De NS moet volgens de motie, ingediend door NSC, onder “verscherpt toezicht” komen en onderzoeken hoe het komt dat het de afgelopen jaren steeds slechter gaat. Vrijwel alle partijen in de Kamer steunden het voorstel van NSC.

Vooral op de hogesnelheidslijn gaat het te vaak mis. Daar komen zo vaak storingen voor, dat de NS hier onder de bodemwaarde zakt. Die waarde is afgesproken in de zogeheten concessie, het contract met het ministerie. Ook op andere trajecten is vaker uitval. De Kamer wil dat de NS beter uitzoekt waardoor de kwaliteit op het spoor verslechtert, omdat hier geen “eenduidig beeld” over zou zijn.

NSC wil dat in de concessie een extra programma wordt opgenomen, waarin ten minste staat dat de NS onderzoek naar de oorzaken moet doen en met een stappenplan moet komen. Dit geeft staatssecretaris Vivianne Heijnen (Infrastructuur) extra mogelijkheden om de vervoerder aan de afspraken te houden. “De motie is vooral ook een aansporing naar de staatssecretaris dat zij de regie over de NS oppakt”, zegt indiener Olger Van Dijk tegen het ANP.