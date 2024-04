Milieudefensie bij zaak tegen Shell: rechter is laatste bastion

Door het handelen van Shell en andere fossiele bedrijven “zijn we op een kritiek punt gekomen”, betoogt Milieudefensie tijdens het hoger beroep in de klimaatzaak tegen het olie- en gasbedrijf. De rechter is volgens advocaat Roger Cox “het laatste bastion” om de leefomgeving en de rechtsstaat te beschermen. Shell heeft volgens hem het vertrouwen van de samenleving “stelselmatig beschaamd”.

Cox stelt dat grote multinationals als Shell amper nog te controleren zijn door overheden. Dat komt volgens hem onder meer doordat ze dreigen met vertrek naar het buitenland om “wetgeving die onwelgevallig is” tegen te houden. “Het ontbreekt nationale wetgevers aan tanden om door te bijten.”

Volgens Cox is het helder dat het tegengaan van klimaatverandering niet alleen een verantwoordelijkheid van de politiek is, maar ook van de rechter. Die moet immers de grondrechten en mensenrechten van burgers beschermen. Zonder die bescherming “faalt de democratische rechtsstaat”, vindt de advocaat. Hij noemt klimaatverandering “een dreiging waar geen mens aan kan ontvluchten” en waarschuwt dat de ernstigste gevolgen nog moeten komen.

De rechtbank in Den Haag gaf Milieudefensie en mede-eisers in 2021 grotendeels gelijk. De rechters droegen Shell op de uitstoot die het veroorzaakt voor eind 2030 met 45 procent te verlagen. Als dat vonnis in stand blijft, kan het bedrijf volgens de eisers een “vliegwiel” worden om de energietransitie te versnellen.