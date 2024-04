Verdachte gijzeling Ede woonde in beschermde omgeving

De 28-jarige man die zaterdag vier mensen gijzelde in café Petticoat in de Gelderse plaats woonde in een beschermde woonomgeving, aldus burgemeester René Verhulst van Ede. Beschermd wonen legt degenen die daarvan gebruikmaken geen beperkingen op, zodat de verdachte vrij was om in de vroege ochtenduren door Ede te lopen. Waarom hij café Petticoat uitkoos voor zijn gijzeling is nog niet bekend.

Burgemeester Verhulst wil nog vrijwel niets zeggen over de verdachte, van wie dinsdag bleek dat hij in december vorig jaar wegens bedreiging is veroordeeld door de politierechter in Arnhem. Hij moest zich onder andere psychiatrisch laten behandelen en zich regelmatig melden bij de reclassering.

Verhulst wil wachten op het resultaat van het onderzoek van politie en justitie naar het incident voordat hij commentaar geeft, zegt hij. Ook wil hij niet kwijt of hij als burgemeester eerder op de hoogte was van de achtergrond van deze inwoner van Ede. Voor zover bekend had de man niet meer veroordelingen op zijn naam staan.

Ede houdt dinsdagavond een bijeenkomst voor inwoners. Woensdag zijn de driehonderd ondernemers die zaterdag hun zaak moesten sluiten uitgenodigd. De gemeente gaat aan de hand van hun verhalen bekijken wat er voor hen gedaan kan worden, aldus Verhulst, want zij liepen de omzet van de gewoonlijk zeer drukke zaterdag voor Pasen mis.