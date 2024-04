Dordrecht zet voorlopig geen derdelanders meer uit opvang

De derdelanders uit Oekraïne die nog in de opvang in Dordrecht zitten, mogen daar voorlopig blijven. De gemeente is gestopt met het uitzetten van de vluchtelingen. Dordrecht wacht op bericht van demissionair staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel).

Dordrecht ving ongeveer negentig derdelanders op in twee kantoorpanden. Zo’n 38 van hen moesten dinsdag de opvang verlaten. Dordrecht was een van de eerste gemeenten die daarmee begon. Enkele uren later besloot de Raad van State echter dat zes andere derdelanders voorlopig mogen blijven, in afwachting van een uitspraak over hun status, en dat dit oordeel ook voor andere derdelanders kan gelden.

Volgens een gemeentewoordvoerder weet Dordrecht niet waar de 38 vertrokken derdelanders naartoe zijn gegaan. Het is dus ook niet duidelijk of ze terug kunnen naar hun oude plek als het kabinet besluit dat alle derdelanders langer mogen blijven.

In Alblasserdam zijn 23 van de 24 derdelanders vertrokken uit de opvang, van wie drie op dinsdag. Ook die gemeente weet niet waar ze naartoe zijn gegaan. De Zuid-Hollandse plaats wacht momenteel op een bericht van de overheid. “We zullen ons daaraan conformeren.”

Meppel had dinsdag de enige derdelander uit de gemeentelijke opvang verwijderd. De Drentse gemeente weet niet waar deze persoon naartoe is. Meppel zegt niet of deze derdelander kan terugkeren naar de opvang als de staatssecretaris zou meedelen dat alle derdelanders voorlopig recht op opvang houden.

Tilburg had eerder al besloten om de 46 derdelanders in de stad voorlopig nog niet uit de opvang te zetten. “Wij hebben gewacht op duidelijkheid vanwege alle tegenstrijdige juridische uitspraken”, aldus een woordvoerster. Die duidelijkheid is er volgens de gemeente nu nog niet.

De derdelanders woonden met een tijdelijke verblijfsvergunning in Oekraïne. Na de Russische invasie vluchtten ze naar Nederland. De Raad van State, de hoogste rechter, bepaalde eerder dat hun bescherming in maart zou eindigen, en dat ze vier weken de tijd hadden om asiel aan te vragen of te vertrekken. Die periode verliep dinsdag. Veel derdelanders zijn naar de rechter gestapt om alsnog te mogen blijven. Rechtbanken spreken elkaar daarover tegen. De Raad van State bepaalde daarom dat de uitzettingen moeten worden opgeschort tot er duidelijkheid is.