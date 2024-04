Formatiepartijen geven aan hoe ze hun plannen willen financieren

PVV, VVD, NSC en BBB, de vier partijen aan de formatietafel, hebben hun financiële huiswerk ingeleverd. Dat zeggen informateurs Richard van Zwol en Elbert Dijkgraaf, die dat huiswerk gaan nakijken. Van de informateurs moesten de partijen aangeven welke plannen zij willen invoeren en hoe ze die willen financieren.

“Om die overheidsfinanciën goed in beeld te brengen, geven de partijen aan wat hun prioriteiten zijn bij de uitgaven én de lasten”, aldus Van Zwol. De vier moeten vervolgens aangeven hoe zij die prioriteiten en eventuele “extra wensen” willen betalen: waarop willen ze eventueel besparen, of zijn ze bereid de lasten voor burgers of bedrijven omhoog te gooien.

De informateurs benadrukken dat zijzelf niet gaan over de vraag of een nieuw kabinet zich aan de financiële regels houdt en binnen de kaders blijft. Van Zwol benadrukt wel: “stabiele overheidsfinanciën zijn belangrijk voor een stabiele economie.”

Hoewel de partijen nu huiswerk hebben ingeleverd, is “de puzzel nog lang niet gelegd”, zegt de informateur. Deze bevat nog “vele stukjes”. Donderdag praten de partijen door over de financiën.

Het plan van de informateurs was om een aantal hoofdthema’s in de eerste twee weken kort te behandelen. Toch zijn er nog wel onderwerpen “waar we misschien ook na het weekend nog nader aandacht aan moeten besteden”, aldus Van Zwol. Maar de informateurs hebben volgens Dijkgraaf “niet het gevoel dat we in een vertraging zitten. Wij proberen wel flexibel te zijn in onze planning.” Op andere momenten kan het proces mogelijk juist sneller, denkt hij.