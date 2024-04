Kamermeerderheid wil huurstijgingen langer beperken

Als het aan een brede Kamermeerderheid ligt, mogen de huren langere tijd maar beperkt stijgen. Woensdag tijdens een debat over de wet die de huurstijgingen tot mei 2027 ‘maximeert’ bleken veel fracties dat principe te steunen. Maar in welke vorm precies, is nog onduidelijk.

Het oorspronkelijke wetsvoorstel, ingediend door het toenmalige PvdA-Kamerlid Henk Nijboer, stelde de inflatie plus een procentpunt als plafond voor huurstijgingen. Nadat de inflatie omhoogschoot door de oorlog in Oekraïne, steunde de Kamer een voorstel van het kabinet om ook naar de cao-lonen te kijken. De laagste van de twee plus een procentpunt geldt sindsdien als maximum. Het nieuwe voorstel, van demissionair minister Hugo de Jonge (Binnenlandse Zaken) laat de inflatie helemaal los, en gebruikt alleen de loonontwikkeling plus een procentpunt als maximum.

GroenLinks-PvdA, NSC en ChristenUnie willen het houden bij het huidige systeem, “de laagste van de twee”. Peter de Groot (VVD) staat achter het voorstel van minister De Jonge. Barry Madlener (PVV) stelde juist voor om alleen naar de inflatie te kijken, net als in de wet van Nijboer, maar om de extra procentpunt te schrappen. Habtamu de Hoop (GroenLinks-PvdA) kon zich daar ook wel in vinden, maar uitte wel zorgen of de wet dan nog op tijd ingevoerd kan worden. “Op 23 april moet de Eerste Kamer stemmen. Laten we er in ieder geval voor zorgen dat de wet verlengd wordt.”