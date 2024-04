Leveraar ‘foute’ mondkapjes: ze doen alles om me kapot te krijgen

“De Staat doet alles om me kapot te krijgen. Mijn vrouw en ik zijn op, psychisch en lichamelijk afgebrand.” Dat zei ondernemer Rutger Brest van Kempen uit Heerhugowaard woensdag voor de rechtbank in Alkmaar. Hij wil dat de kortgedingrechter de beslagen opheft die de Nederlandse Staat heeft gelegd op zijn woning, bankrekeningen en andere bezittingen.

Brest van Kempen is via zijn bedrijf Freedom Ventures B.V. aandeelhouder van O2 Health B.V. De overheid ging in maart 2020 bij het begin van de corona-uitbraak in zee met deze onderneming en betaalde een voorschot van 45 miljoen euro voor de levering van achttien miljoen mondmaskers. Het ging om de beter beschermende FFP2-variant, waaraan de zorg destijds dringend behoefte had.

De deal liep uit op een fiasco doordat de mondkapjes niet bleken te voldoen aan de gestelde eisen en er te weinig werden geleverd. In 2021 ontbond de Staat de overeenkomst en eiste de miljoenen euro’s terug die waren voorgeschoten. Toen bij O2 Health niets bleek te halen, werd de jacht op de eigenaren geopend en volgden de beslagleggingen. Hoewel de rechter onlangs bepaalde dat Brest van Kempen privé niet mag worden aangesproken op het miljoenenverlies, weigert de Staat door vermeende nieuwe aanwijzingen over misstanden de beslagen op te heffen.

Volgens de landsadvocaten blijkt uit de jaarrekening van O2 Health dat enkele miljoenen euro’s naar aandeelhouders zijn gestroomd. Het bedrijf heeft hierover volgens hen “bewust een incompleet en misleidend beeld gegeven”. Door Brest van Kempen is “een enorm bedrag aan publieke middelen verloren gegaan. Hij heeft zijn eigen belang nagestreefd, ten koste van de Staat.” De raadslieden spraken van “ernstig verwijtbaar handelen”.

Volgens Brest van Kempen heeft hij “proberen te helpen toen de Staat het zelf niet kon. Ze kwamen aan de deur, ik help en krijg vervolgens dit. Denkt u zich eens in hoe dat voelt.” Hij verweet de Staat “steeds iets nieuws” te verzinnen. “Ik word gedwongen dure procedures te voeren tegen een partij die over een eindeloze stroom geld beschikt.” De advocatenkosten bezorgen hem “slapeloze nachten”. Zakelijk is hij volledig vleugellam, zei hij.

Volgens Brest van Kempen zijn alle uitgaven van O2 Health onderbouwd, is geen geld verdwenen en heeft hij geen cent aan de deal verdiend. Volgens de landsadvocaten ligt het volledig op zijn weg om dat aan te tonen. “En dat is simpelweg niet gebeurd.”

Uitspraak 17 april.