Man (31) overleden na steekpartij in Amsterdamse daklozenopvang

Na een steekpartij dinsdagavond in een Amsterdamse opvang voor dak- en thuislozen is een 31-jarige man uit de hoofdstad overleden. Een 55-jarige verdachte werd dezelfde avond in de opvang aan de Oudezijds Voorburgwal aangehouden, aldus de politie.

Het steekincident gebeurde rond 20.00 uur, vermoedelijk na een ruzie tussen drie mannen in de opvang. Het slachtoffer werd eerst nog op de locatie behandeld, maar overleed later in het ziekenhuis. De derde betrokken man raakte gewond, maar hoefde niet naar het ziekenhuis voor behandeling.