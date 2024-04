Nieuwe nachtopvang asielzoekers Ter Apel komt in Drentse Zuidwolde

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) heeft een nieuwe locatie gevonden om asielzoekers voor wie geen plek is bij het aanmeldcentrum in Ter Apel, te laten overnachten. Op ruim 40 minuten rijden, biedt het Drentse Zuidwolde per 9 april een slaapplek aan maximaal tweehonderd vluchtelingen. De nachtopvang is daar voorzien voor twee maanden.

Het is de derde locatie die een uitkomst biedt voor het overvolle aanmeldcentrum in het oosten van Groningen. De instroom van asielzoekers is al tijden te hoog voor het aantal beschikbare bedden in Ter Apel. Om te voorkomen dat mensen buiten moeten slapen, werd in eerste instantie een nachtopvang in Stadskanaal ingericht. Daarna werden de tenten op 1 februari naast een afvalverwerker in 2e Exloërmond gezet. Die locatie blijft een week langer dan gepland open, totdat de stapelbedden, douche- en toiletkarren op 9 april naar de Leeuwenveenseweg in Zuidwolde zijn verplaatst.

De asielzoekers zijn overdag voor hun aanmeldprocedure in Ter Apel. In de avond verkassen ze voor avondeten, overnachting en ontbijt naar de nachtopvang. Vervolgens keren ze in de ochtend weer terug met een bus naar Oost-Groningen.

Na de geplande twee maanden zal per 9 juni een andere gemeente een locatie voor de tenten beschikbaar stellen, meldt de Drentse gemeente De Wolden.

Bij het Groningse aanmeldcentrum mogen niet meer dan 2000 mensen overnachten. Gebeurt dit wel, dan moet het COA een boete betalen aan de gemeente Westerwolde, waar de plaats onder valt. Ondanks de constructie van het verplaatsen van mensen naar de nachtopvang, lukt het de laatste tijd met regelmaat niet om onder het maximumaantal te blijven. In de nacht van dinsdag op woensdag waren er 211 mensen te veel, wat het COA voor de 28e keer het boetebedrag van 15.000 euro kost.