Opnieuw te veel mensen in aanmeldcentrum Ter Apel

In het aanmeldcentrum in Ter Apel hebben opnieuw meer dan het maximaal toegestane aantal van 2000 asielzoekers de nacht doorgebracht. In de nacht van dinsdag op woensdag ging het om 2211 mensen, meldt een woordvoerder van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA).

Het is daarmee de 28e keer dat het COA de gemeente Westerwolde een dwangsom van 15.000 euro moet betalen. De eerste twee dagen na het ingaan van het maximum waren er ook te veel mensen, daarna een paar dagen niet en inmiddels was de nacht van dinsdag op woensdag de 26e op rij dat het aantal erboven zat. Het is daarnaast de derde keer dat het aantal boven de 2200 uitkwam.

Door een uitspraak van de rechter moet het COA per dag dat het maximum van 2000 wordt overschreden een dwangsom van 15.000 euro betalen aan de gemeente Westerwolde, waar Ter Apel onder valt. Met de overschrijding van de nacht van dinsdag op woensdag erbij, komt het bedrag dat het COA tot nu toe aan de gemeente moet overmaken uit op 420.000. De dwangsommen kunnen oplopen tot een maximumbedrag van 1,5 miljoen euro.

Niet alleen in Ter Apel is het al tijden te druk, ook de wachtkamer in Expo Assen is nog steeds overvol. Deze wachtkamer, die eigenlijk bedoeld is voor maximaal vijfhonderd ongeregistreerde asielzoekers, had maandag al moeten sluiten, maar omdat deze mensen vooralsnog nergens naartoe kunnen is dat nog niet gelukt. Volgens een woordvoerder van het COA zitten er nu zelfs bijna zeshonderd mensen in deze wachtkamer. “We zijn naarstig op zoek naar plekken in het hele land, maar vooralsnog is er geen alternatief voor de Expo Assen.”