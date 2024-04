Van Ooijen wil meer artsen als influencer tegen vaccinatietwijfels

Staatssecretaris Maarten van Ooijen (Volksgezondheid) wil artsen inzetten als influencer om desinformatie over vaccinaties tegen te gaan. De demissionair bewindsman is erg positief over initiatieven als het TikTok-kanaal Dokters Vandaag en wil deze “opschalen”, schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer. Ook overweegt de staatssecretaris om afspraken te maken met techbedrijven om desinformatie op sociale media tegen te gaan.

Signalen dat de vaccinatiegraad onder kinderen aan het afnemen is, baren Van Ooijen zorgen. Hij wijst bijvoorbeeld naar onderzoeken die laten zien dat in bepaalde wijken in Amsterdam en Den Haag steeds minder ouders hun kinderen laten inenten.

Een van de oorzaken is volgens de staatssecretaris dat mensen hun informatie vaak van sociale media halen en dat hier veel verkeerde informatie circuleert. Hij ziet ook een “preventieparadox”: mensen zijn minder doordrongen van de noodzaak van vaccins omdat ze zo goed werken dat de ziektes waartegen ze beschermen amper voorkomen. Daarnaast heeft het tanende vertrouwen in de overheid – vooral sinds de coronapandemie – de vaccinatiegraad geen goed gedaan.