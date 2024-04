VWS openbaart duizenden coronadocumenten, ook over Sywert-deal

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft opnieuw een grote hoeveelheid interne documenten openbaar gemaakt die betrekking hebben op de coronacrisis. Aanleiding zijn verzoeken die onder meer media hebben gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo). Dit keer gaat het om informatie over de inkoop van persoonlijke beschermingsmiddelen, waarover veel ophef ontstond. Zoals over de mondkapjesdeal met Sywert van Lienden, die hieraan miljoenen verdiende.

Het departement plaatste woensdag 5160 documenten op de site, die in totaal 8829 pagina’s bevatten. Eerder gingen grote hoeveelheden documenten tegelijkertijd naar buiten die betrekking hadden op vaccinaties en op coronatesten. VWS loopt erg achter met het vrijgeven van interne documenten. Omdat aan Woo-verzoeken wettelijke termijnen zijn gekoppeld, moet het departement maandelijks duizenden euro’s betalen aan de indieners van de verzoeken.

De vrijgegeven documenten bevatten informatie over de omstandigheden, interne communicatie en werkwijzen tijdens de coronaperiode, schrijft demissionair minister Conny Helder in een Kamerbrief. Het gaat ook over de levering van tientallen miljoenen Chinese mondkapjes door Sywert van Lienden. Hij en zijn zakelijke kompanen verdienden daar miljoenen euro’s aan. Er loopt hierover zowel een civiele als een strafrechtelijke zaak.