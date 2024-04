Aanmeldcentrum Ter Apel opnieuw overvol

In de nacht van woensdag op donderdag sliepen er 2262 mensen in het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel, meldt een woordvoerder van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). Dat is opnieuw meer dan het maximaal toegestane aantal van 2000, en het hoogste aantal sinds eind februari toen de huidige regeling inging.

Het COA moet daarom voor de 29e keer een dwangsom van 15.000 euro betalen aan de gemeente Westerwolde. Hiermee komt het totaalbedrag op 435.000 euro.

De nachtopvang in 2e Exloërmond, die onderdak biedt aan maximaal tweehonderd mensen, zat afgelopen nacht helemaal vol. Vanaf 9 april worden de tenten verhuisd naar het Drentse Zuidwolde, dat de opvang twee maanden op zich zal nemen.